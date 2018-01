Odile Vuillemin et sa jumelle Sophie ont échangé leur place : Elle l'a payé cher

De retour dans la nouvelle série de TF1 Les Innocents, Odile Vuillemin assure une promotion marathon. L'actrice de 41 ans a notamment accordé une interview au magazine Télé 7 Jours. Elle a notamment révélé qu'elle n'aurait pas pu jouer avec sa soeur jumelle Sophie, à l'époque où elle tournait dans Profilage.

"Elle aurait détesté. Ce n'est pas son métier", a-t-elle précisé. Et de poursuivre : "Une fois, je l'ai embarquée dans une performance pour un artiste brésilien qui inaugurait son exposition. Un truc vraiment barré, au musée de l'Orangerie, à Paris. J'ai compris qu'elle ne dirait plus jamais oui. En plus les trucs sur les jumeaux, je trouve ça vraiment cliché."

Odile Vuillemin a pourtant fait comme tous les jumeaux : échanger sa place avec Sophie. Malheureusement pour elle, tout ne s'est pas passé comme elle l'aurait pensé : "Evidemment pour des examens, ma soeur a fait mes fiches de philosophie, j'ai eu 3. Et j'ai fait ses fiches de langues, elle a eu 14. C'est moche... Une autre fois, à un oral d'anglais, ça a dû détendre l'examinateur, il nous a fait passer ensemble. On a eu la même note."

Bien qu'elles soient proches depuis leur enfance, Odile Vuilemin et Sophie ont mis un point d'honneur à se différencier : "Après, il y a aussi des connexions. Je ne parle pas de transmission de pensée, mais d'un vrai rapprochement. Quand nous étions petites, nous avions notre propre langage, que personne ne comprenait. Mais on essaie de se différencier, de trouver notre identité."

L'intégralité de l'interview d'Odile Vuillemin sera à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 jours, en kiosques lundi 15 janvier 2018.