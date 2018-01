Odile Vuillemin, son combat contre des scénaristes : "Ils voulaient me tuer"

Jeudi 11 janvier 2018, les téléspectateurs de TF1 auront le plaisir de retrouver Odile Vuillemin dans une nouvelle série, Les Innocents. En amont de ce lancement, l'actrice de 41 ans a accepté de répondre aux questions de nos confrères d'Allociné et a évoqué son départ de la série à succès Profilage.

Qu'on se le dise, le personnage de Chloé Saint-Laurent qu'elle interprétait depuis six ans a bien failli passer l'arme à gauche au terme de la 6e saison. En effet, les scénaristes de Profilage désiraient faire mourir leur héroïne avant son remplacement par Adèle Delettre (interprétée par Julienne Roudet) lors de la saison 7. Odile Vuillemin a donc dû lutter pour imposer son point de vue !

"Je me suis battue. Ils voulaient me tuer mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que c'est un personnage qui a donné beaucoup de courage aux gens. Et c'est un personnage qui a beaucoup galéré. Elle est tombée 4000 fois et elle s'est relevée 4000 fois. Il y avait cette espèce de combativité de la vie que je trouvais intéressante, parce que ça peut être une bonne image, un bon reflet de ce que tout le monde vit en tant qu'être humain. Je trouvais ça extrêmement difficile, à ce moment-là, de se battre autant et que ça n'en vaille pas la peine. Si c'est pour crever bêtement ou je ne sais pas quoi... C'était important pour moi que ce personnage ait une évolution qui aille dans la lumière", a-t-elle confié avec à-propos.

Rappelons que le personnage de Chloé Saint-Laurent s'est finalement envolé pour les Etats-Unis afin de démarrer une nouvelle vie...

