Olivia Munn divine, Roxane Mesquida et son dos nu... Les célébrités à Cannes

Cannes n'est plus seulement synonyme de grandes stars du cinéma. Le domaine des séries s'est largement développé ces dernières années, incitant à créer ce grand festival de séries, tout autant glamour : Canneséries. Pour la deuxième édition de cette convention, de nombreux acteurs et actrices étaient présents afin de faire la promotion de leurs nouvelles séries. Certains programmes sont même en course pour la compétition officielle du festival. Un jury viendra départager ces séries, et cette année il est très féminin avec : Emma Mackey, qu'on connaît de la série Netflix Sex Education, Katheryn Winnick (Bones), l'actrice italienne Miriam Leone et le président, Baran Bo Odar, réalisateur de la série Dark.

Olivia Munn, Emma Greenwell et Joely Richardson étaient présentes sur le tapis rose pour la série The Rook. Karley Sciortino, Roxane Mesquida, Kelli Berglund, Beau Mirchoff et Gregg Araki ont également défilé, cette fois pour la série Now Appocalypse. Viktoriya Isakova et Maryana Spivak ont représenté leur nouveau show, The Outbreak. Johan Heldenbergh, Maaike Cafmeyer, Wouter Bouvijn ont, eux, défilé pour The Twelve. Pour la série Bauhaus, August Diehl, Anna Maria Mühe et Lars Kraume étaient entourés de Jan Mojto et des producteurs. Les programmes Bauhaus et The Twelve ont été présentés lundi 8 avril 2019 lors de la compétition officielle du festival.

Notons également la présence du producteur Greg Garcia, le musicien Robin Coudert, l'actrice Paulina Miel, Ezequiel Tronconi, Paula Carruega, ainsi que le journaliste Laurent Weil.