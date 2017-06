Olivia Newton-John face au cancer : Sa fille veut la soigner avec du cannabis

Face au cancer de sa mère Olivia Newton-John, la jeune Chloe Lattanzi veut garder l'espoir. L'apprentie chanteuse de 31 ans s'est lancée il y a quelques mois dans l'exploitation du cannabis et entend bien faire profiter sa maman des vertus de cette plante.

Quelques jours après que l'interprète de Sandy dans Grease a annoncé qu'elle souffrait de nouveau d'un cancer du sein, sa fille a brisé le silence sur les traitements qu'elle va recevoir. Outre la radiothérapie ainsi que des thérapies naturelles, l'actrice et chanteuse de 68 ans se soignera à l'aide de l'huile de cannabidiol, qui permettrait de réduire les cellules cancéreuses si l'on en croit de récentes études.

"Je tenais à tous vous remercier pour votre amour et votre soutien. Ca va aller pour ma maman, qui est aussi ma meilleure amie. Elle va se servir d'une médecine dont je parle souvent : l'huile de CBD ! Nous allons vaincre cela avec d'autres remèdes naturels en plus de la médecine moderne. Le cancer est le mal de notre génération et il est de mon devoir et de celui de ma mère de terrasser ce monstre affreux. Nous vous aimons tous, et à tous ceux qui luttent contre la maladie : vous pouvez la battre. Renseignez-vous sur les méthodes traditionnelles en plus de celles que la médecine moderne peut offrir", a écrit Chloé sur sa page Instagram.

La jeune femme, accro au bistouri, est persuadée que sa mère pourra battre la maladie en un rien de temps grâce à sa méthode révolutionnaire. Rappelons qu'Olivia Newton-John, déjà victime d'un cancer du sein en 1992, sera traitée au Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre de Melbourne, qu'elle a lancé et largement financé dans le passé.

Coline Chavaroche