Olivia Newton-John : La star de Grease se dit "reconnaissante" de son cancer

Vingt ans après son cancer, Olivia Newton-John est tirée d'affaires. Mieux encore, l'actrice de 68 ans a choisi de voir le bon côté des choses et assure désormais être reconnaissante envers la maladie, qui ne l'a pourtant pas épargnée puisque, outre la chimio et la radiothérapie, elle a aussi dû subir une mastectomie.

"Je suis reconnaissante de cette expérience car sans cela, je n'aurais pas fait autant de choses dans ma vie. Ça m'a appris à être compatissante envers ceux qui traversent des moments difficiles", a-t-elle déclaré lors d'un entretien avec les journalistes du magazine Radio Times.

Mais avant d'en arriver là, celle qui a incarné l'inoubliable Sandy Olsson dans le film Grease a ensuite a rencontré de nombreuses épreuves. Elle s'est confiée un peu plus en détail sur son angoissant combat contre le cancer du sein.

"J'étais complètement terrorisée. Je me souviens d'une nuit, juste après que l'on m'a dit que j'allais subir une mastectomie, où je n'ai pas pu dormir. Je suis descendue m'asseoir seule dans le noir et j'ai senti la peur envahir chaque parcelle de mon corps. J'étais persuadée que le cancer s'était répandu partout en moi. Je suis restée bouleversée pendant plusieurs semaines, puis j'ai fini par me calmer et me battre mentalement. À l'intérieur de moi, il y avait toujours cette petite lueur d'espoir qui me disait que j'allais m'en sortir. C'est cette voix qui m'a portée", a-t-elle ajouté.

Depuis, la maman de Chloé Lattanzi consacre la majeure partie de son temps à éveiller les consciences autour de la maladie et à inciter les femmes à aller se faire dépister. Olivia Newton-John est en outre persuadée qu'il n'y a pas de meilleur remède au cancer que le bonheur. Elle veille donc à bien manger, à faire de l'exercice et profite de son mari John Easterling.

