Olivia Ruiz : La chanteuse débarque à la télé dans la peau d'un flic

Olivia Ruiz va faire ses débuts sur le petit écran. La jeune femme de 39 ans, qui se tient plutôt éloignée du show business tout en poursuivant sa carrière de chanteuse, a intégré le casting du téléfilm États d'urgence, rapporte le site Puremédias. Un téléfilm policier prochainement diffusé sur France 2.

L'ancienne candidate de la première saison de Star Academy en 2001 – programme dont elle ne garde pas un bon souvenir – va incarner une policière membre de la Brigade anti-criminalité (BAC). Olivia Ruiz "sera Justine Rigatti, mère de famille (...) dont le quotidien va basculer du jour au lendemain après qu'elle a été accusée d'avoir volé de l'argent lors d'une perquisition qui a mal tourné. Confrontée quotidiennement à la violence et à la misère avec son travail et mise sous pression à cause d'une enquête de l'IGPN, Justine va vivre une véritable descente aux enfers qui va mettre en péril sa vie de famille et l'obliger à faire un choix".

Olivia Ruiz, qui donnera notamment la réplique à Ibrahim Koma, Hubert Delattre et Grégoire Leprince-Ringuet, a d'ores et déjà commencé ce tournage de trois semaines à Marseille, sous la direction de Vincent Lannoo (Au nom du fils, Trepalium, Les Âmes de papier...). Sur Instagram, la star a posté des photos et vidéos, dont une dans laquelle on peut la voir à l'entraînement. "Back dans 'la bac' ;-), jour 1. Bon dimanche ! Je vous embrasse. Olivia #provenceaction avec David Gentil", a-t-elle commenté en légende.