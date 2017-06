Olivia Wilde sur scène : Choqués, les spectateurs vomissent et se battent...

Sur les planches à Broadway, la belle Olivia Wilde les fait tous tomber... mais pas pour les raisons auxquelles on aurait pu penser ! L'inoubliable interprète de Numéro 13 dans la série Dr. House joue actuellement dans l'adaptation au théâtre du mythique best-seller 1984 de George Orwell, et sa performance provoque parfois des réactions inattendues.

Rappelons que l'histoire en question se déroule dans les années 1950, sous un régime de type totalitaire, où la liberté d'expression n'existe plus et la torture est monnaie courante. D'après les informations du site The Hollywood Reporter, certains sont allés jusqu'à tomber dans les pommes et à vomir en regardant la pièce. En outre, certains patrons auraient même été arrêtés pour s'être battus à la suite de désaccords autour des sujets mis en scène !

"Ça ne me surprend pas vraiment, c'est une expérience unique, audacieuse et très prenante. Cela vous prend vraiment aux tripes et permet de ressentir franchement les choses. Ce qui veut dire que le public peut se sentir physiquement et émotionnellement mal à l'aise", a déclaré l'actrice de 33 ans au site américain.

"Vous pouvez rester et regarder, ou vous pouvez partir – c'est une réaction parfaitement appropriée quand on voit quelqu'un se faire torturer. Mais si certains considèrent ce spectacle comme le pire moment de leur journée, c'est qu'ils ne regardent pas les informations ou ne lisent pas les journaux. Il y a des choses bien plus difficiles dans le monde qu'une pièce de théâtre qui vous retourne un peu", a ajouté le codirecteur du show Robert Icke.

La pièce en question, interdite aux moins de 13 ans, continuera de se jouer jusqu'au 8 octobre prochain à Broadway.