Olivier Giroud champion du monde : Pari tenu, il change radicalement de tête

Si l'on ne connaît toujours pas le prénom de ce fils dont Olivier Giroud et sa femme Jennifer n'ont jamais officialisé la naissance, le numéro 9 de l'équipe de France a tenu sa promesse. C'est bien le 22 juillet 2018 qu'il s'est rasé la tête, un changement capillaire radical dévoilé sur Twitter. "Chose promise chose due ! #MerciThomas #Paritenu #FierdetreBleus", a-t-il publié. Olivier Giroud n'a effectivement plus de mèche qu'il coiffait en arrière mais des cheveux très très courts. Une nouvelle tête qui lui vaut de nombreux compliments et les félicitations de Téléfoot : "Bravo à @_OlivierGiroud_ d'avoir tenu son pari."