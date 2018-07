Olivier Giroud : Les photos les plus hot du beau gosse de l'équipe de France

Il fait chaud en Russie. Depuis plus de 15 jours, les meilleurs joueurs de football au monde s'affrontent pour être titrés champions du monde. Parmi eux, un certain Olivier Giroud se fait tout particulièrement remarquer. Le charmant attaquant de l'équipe de France au physique ravageur a en effet tout pour plaire...

Quand il n'est pas occupé à prier ou à taper dans le ballon, le beau gosse s'occupe principalement de sa famille. Marié à la jolie Jennifer depuis 2011 et papa de trois enfants (Jade née en 2013, Evan né en 2016 et Aaron né début 2018), il coule des jours heureux avec sa petite famille loin des médias. Parfait en apparence, Giroud se trimballe en revanche une lourde casserole, son affaire d'adultère avec le mannequin Célia Kay qui avait défrayé la chronique en 2014...

En attendant de savoir s'il fera partie de l'équipe championne de monde de 2018, une chose est déjà certaine, Olivier est l'un des joueurs les plus hot de la compétition. Et bonne nouvelle, le sportif de 31 ans ne rate pas une occasion de faire tomber le haut pour exhiber ses abdos en béton. Et parfois le bas aussi !

Petit florilège des clichés les plus chauds de ce sexy daddy à savourer dans notre diaporama.