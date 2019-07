Olivier Giroud : Sa femme Jennifer s'expose comme jamais, en larmes face caméra

L'histoire d'amour entre Olivier et Jennifer Giroud n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais malgré les épreuves, le couple les a toutes surmontées et est toujours ensemble, plus soudé que jamais.

Toujours discrets sur leur vie privée, le footballeur français de 32 ans et son épouse ouvrent pour la première fois les portes de leur intimité. Une exception accordée à Story, des vies hors-normes, le nouveau magazine de M6 lancé le 14 juillet prochain à 18h40 et présenté par Baptiste Mathon.

Installés à Londres, puisqu'Olivier Giroud occupe le poste d'attaquant à Chelsea, le champion du monde et sa femme ont accueilli les caméras dans leur appartement donnant sur la Tamise. Télé Loisirs a obtenu un extrait du reportage qui leur est consacré. La séquence concerne Jennifer Giroud, présentée comme le pilier de la famille. La jeune maman avoue que le métier de son mari le contraint à manquer presque tous les ans l'anniversaire de leur fille aînée Jade, née le 18 juin 2013 : "En cinq ans, il a dû faire un anniversaire..." "Jen a aussi le droit à une médaille. Elle m'a toujours soutenu, elle a toujours été là, dans les moments plus difficiles. Sans elle, je n'aurais peut-être pas eu cette réussite-là et fait ces choix aussi", confie de son côté Olivier Giroud, tandis que des images de son épouse (à qui il est marié depuis 2011) et de leur fille défilent. Des propos que Jennifer découvre par la suite et qui provoquent chez elle une vive émotion, comme si son mari ne lui avait jamais fait part de cette reconnaissance. "Ça me touche", avoue-t-elle avant de laisser échapper quelques larmes.

L'une des épreuves les plus délicates du couple remonte à février 2014 lorsque The Sun avait montré Olivier Giroud en compagnie d'une autre jeune femme que la sienne dans une chambre d'hôtel, un mannequin nommé Celia Kay. Niant tout adultère, le footballeur avait présenté ses excuses sur Twitter : "OUI j'ai fait une erreur, mais NON je n'ai pas commis l'adultère ! Que les choses soient claires." Jennifer avait également utilisé ce réseau social pour lui apporter son soutien. Celia Kay avait de son côté confirmé n'avoir pas eu de relation sexuelle avec le footballeur, mais avoir simplement échangé des baisers avec lui.

Trouvant la force d'aller de l'avant grâce à son épouse et à sa foi, Olivier Giroud est aujourd'hui l'heureux papa de trois enfants : Jade, Evan (né en mars 1996) et Aaron qui a rejoint la famille au début de 2018.