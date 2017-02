ONPC : M. Pokora dévoile pourquoi il n'y participera jamais !

N'espérez pas croiser M. Pokora sur le plateau d'On n'est pas couché (France 2), le chanteur de 31 ans n'est pas près de s'y rendre.

À l'occasion de son retour à la télévision dans The Voice 6 (TF1) aux côtés de Florent Pagny, Zazie et Mika, le 18 février prochain, le beau blond a accordé une interview exclusive au magazine Télé Star. Ainsi a-t-on appris que s'il ne rechignait pas à participer à différentes émissions télévisées, comme Touche pas à mon poste dans laquelle il était invité le 14 janvier dernier, il n'est pas prêt à accepter une invitation : celle de Laurent Ruquier pour ONPC.

"J'aime bien l'émission, je la regarde régulièrement mais je ne vois pas l'intérêt d'y participer. Pour moi, un chanteur n'a pas sa place dans l'émission. La musique, c'est tellement subjectif. On ne juge pas un album en une écoute et en lisant le texte bêtement. Très peu de musiciens qui vont dans cette émission se font encenser, ou alors c'est parce que les deux en face ont peur de s'en prendre une", s'est justifié M. Pokora.

Ce n'est pas la première fois que le beau blond exprime son refus de se rendre dans On n'est pas couché. En 2013, il avait confié dans TPMP : "On me l'a proposé déjà, plusieurs fois. D'être assis comme ça et prendre des flèches, ça ne me dit rien. (...) Ce n'est pas ma came et je pense que je ne suis pas leur came."

L'intégralité de l'interview de M. Pokora est à retrouver dans le magazine Télé Star en kiosques le lundi 13 février 2017.