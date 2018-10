ONPC - Muriel Robin en rage contre Charles Consigny : "Vous êtes arrogant"

Le ton est monté sur le plateau d'On n'est pas couché sur France 2 le 20 octobre 2018. Grand invité de Laurent Ruquier, Marc-Olivier Fogiel était venu s'installer dans le fauteuil rouge pour parler de son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?. Père de deux petites filles (Mila, 7 ans et Lily 5 ans) conçues grâce à la gestation pour autrui (GPA), l'animateur de 49 ans est revenu sur son expérience. Un choix de vie qui n'a pas été du goût de Charles Consigny...

Durant le témoignage de Marc-Olivier Fogiel, Charles Consigny a plusieurs fois coupé la parole au journaliste et lui a montré son total désaccord. Complètement choquée par l'attitude du chroniqueur, Muriel Robin a décidé d'intervenir pour moucher son argumentaire. "La manière dont vous vous adressez à Marco me déplaît fortement", a-t-elle expliqué. Ce à quoi Charles Consigny a répondu : "Ne vous énervez pas! C'est tout de suite les gentils et les méchants, c'est dingue de réagir comme ça." C'est à ce moment-là que l'actrice est partie dans une colère folle.

Vous parlez très mal aux invités !

"Ça veut dire quoi? Je n'aime pas le ton que vous avez en parlant à Marco, j'ai le droit de vous le dire !, a-t-elle continué. Vous parlez d'un sujet délicat et vous êtes face à quelqu'un qui est allé sur le terrain. (...) Vous ne savez pas de quoi vous parlez monsieur, vous ne savez que lire des livres. Qu'est-ce que vous savez du corps d'une femme, à savoir si elle s'attache à un enfant ou pas ? Marc-Olivier en sait plus que vous sur le sujet ! Vous êtes arrogant monsieur ! Vous parlez très mal aux invités." Face à l'incompréhension de Muriel Robin, dont les propos ont été chaleureusement applaudis par le public, Charles Consigny n'a pas eu le soutien de Laurent Ruquier. "Vous tombez dans la caricature en faisant ça, admettez-le", a lancé le présentateur d'ONPC.

