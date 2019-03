Ophélie Meunier enceinte de son premier enfant : le sexe du bébé dévoilé

Ophélie Meunier a enfin officialisé sa grossesse ! L'animatrice de M6, qui laissait voir un ventre arrondi il y a quelques semaines dans Zone Interdite, avait déjà reçu les félicitations de nombreux téléspectateurs sur les réseaux sociaux. A présent, l'information est confirmée et, en prime, le sexe du bébé révélé.

En exclusivité, Paris Match confirme que la jeune femme de 31 ans vit sa première grossesse et qu'elle attend un petit garçon. Cette annonce n'est pas surprenante puisque la présentatrice qui a fait ses armes dans Le Petit Journal et Le Tube sur Canal+ file le parfait amour depuis quatre ans avec Mathieu Vergne, ex-directeur des programmes de flux à TF1 et actuel producteur pour DMLSTV (Génération 80, Hier Encore, le Sidaction, Samedi soir on chante, La Chanson de l'année, l'émission annuelle des Enfoirés...)

Ophélie Meunier et Mathieu Vergne se sont mariés en février 2018 à Paris. Un mois plus tard, ils ont célébré une deuxième fois leur union sur le bassin d'Arcachon, dans un lieu fermé donnant sur un sublime jardin avec vue imprenable sur la côte.

Dans quelques semaines, la jolie brune cédera donc sa place dans Zone Interdite afin de se reposer avant l'arrivée de son fils. Qui la remplacera ? Nathalie Renoux, qui présente comme elle le 19:45 ? Réponse bientôt.

Nous leur adressons toutes nos félicitations.