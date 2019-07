Ophélie Meunier enfant avec son frère Édouard : des tendres clichés dévoilés

Samedi 13 juillet, Ophélie Meunier (31 ans) a pris la parole sur Instagram pour célébrer son frère Édouard.

Pour les 35 ans de celui qui a grandi avec elle, la jeune épouse de Mathieu Vergne et maman d'un petit Joseph (1 mois) a décidé de poster un diaporama de quatre photos les montrant toujours aussi complices au fil des années. "Joyeux anniversaire mon grand frère !! 35 ans ! Amour, rires, gentillesse, complicité, confidences... Que j'ai de la chance d'avoir un frère comme toi. Tu es un exemple pour tant de gens, ne change pas ! Je t'aime de tout mon coeur. #fratrie #happybirthday #doudou", a-t-elle simplement écrit en commentaire.

Sur les deux premières photos, on peut ainsi découvrir Ophélie et Édouard lorsqu'ils n'étaient que des enfants et sur les deux dernières, lors d'événements familiaux plus récents, dont le mariage de l'animatrice qui a eu lieu le 10 février 2018 dans le 17e arrondissement de Paris.

Pour rappel, côté carrière, Ophélie Meunier est cet été sur nos petits écrans, sur M6, avec l'émission Nouvelle Vie. En revanche, concernant Zone interdite, c'est avec sa remplaçante Florence Trainar que les téléspectateurs de la 6 ont rendez-vous pendant son congé maternité.