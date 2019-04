Zone Interdite : Florence Trainar, ravissante joker d'Ophélie Meunier, enceinte

En mars dernier, la grossesse d'Ophélie Meunier était officialisée dans les pages de Paris Match, le magazine annonçant même le sexe de son futur bébé. La journaliste et animatrice de 31 ans, enceinte de son premier enfant, va présenter un dernier numéro de Zone Interdite avant de céder sa place.

Comme le révèle le site Le Plateau Télé, ce serait Florence Trainar qui devrait prendre le relais à la présentation de l'émission culte de M6. Encore peu connue du grand public, la ravissante journaliste a notamment travaillé pour le journal Le Monde ainsi que La Tribune, nous apprend son profil sur le site LinkedIn. Elle possède surtout un lien fort avec le petit écran et particulièrement avec M6 puisqu'elle collabore depuis l'an dernier avec la société de production Tony Comiti qui oeuvre sur les programmes Enquête Exclusive, 66 minutes, Enquêtes criminelles et même Zone Interdite ! Le dernier numéro présenté par Ophélie Meunier sera diffusé le 5 mai prochain.

La future maman, qui a notamment fait ses armes dans Le Petit Journal et Le Tube sur Canal+, file le parfait amour depuis quatre ans avec Mathieu Vergne, ex-directeur des programmes de flux à TF1 et actuel producteur pour DMLSTV (Génération 80, Hier Encore, le Sidaction, Samedi soir on chante, La Chanson de l'année, l'émission annuelle des Enfoirés...). Ophélie Meunier et Mathieu Vergne se sont mariés en février 2018 à Paris. Un mois plus tard, ils ont célébré une deuxième fois leur union sur le bassin d'Arcachon, dans un lieu fermé donnant sur un sublime jardin avec vue imprenable sur la côte.

Depuis l'annonce de sa grossesse, Ophélie Munier se fait plutôt discrète mais cela ne l'empêche de multiplier les sorties. Ainsi, on a pu voir la jeune femme en compagnie de son mari dans les tribunes du Parc des Princes, en mars dernier, pour assister au match entre le PSG et l'Olympique de Marseille.