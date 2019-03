Ophélie Meunier enceinte : Premières images de son baby bump !

Après avoir célébré leur mariage en mars 2018 sur le bassin d'Arcachon, Ophélie Meunier et Mathieu Vergne attendent un heureux événement. L'animatrice de 31 ans est enceinte de son premier enfant. Si elle se fait rare depuis l'annonce de sa grossesse, la future maman est apparue rayonnante mercredi 20 mars 2019 lors du gala des Bonnes fées !

Entourée de plusieurs Miss France et notamment de Sylvie Tellier, directrice du comité et à l'initiative de la création de l'association, Ophélie Meunier, animatrice de la soirée, a fait crépiter les flashs des photographes. La future maman portait une robe longue en soie fleurie bleu marine et rose dévoilant son baby bump. Un modèle de chez Séraphine, marque de vêtements "chic et tendance" pour femmes enceintes. Ophélie Meunier était divine, et cette tenue la mettait parfaitement en valeur.

Cette soirée a été l'occasion pour l'amoureuse de Mathieu Vergne de dévoiler son ventre bien arrondi de future maman et pour les Miss d'avoir quelques mots gentils à son égard. Sylvie Tellier et plusieurs de ses Bonnes fées ont félicité et complimenté Ophélie Meunier pour sa première grossesse.

D'autres personnalités comme Karine Ferri ou Valérie Damidot étaient également de la partie, à l'instar de notre actuelle Miss France Vaimalama Chaves, Sophie Thalmann, Mareva Galanter et son amoureux Arthur, Sonia Rolland, Élodie Gossuin, Alexandra Rosenfeld, Rachel Legrain-Trapani, Malika Ménard, Marine Lorphelin, Maëva Coucke ou encore Camille Cerf. Au cours de la soirée, 105 000 euros ont pu être récoltés par l'association pour la création de Maisons des Bonnes fées, lieux où les patientes atteintes d'un cancer pourront profiter de moments privilégiés avec une socio-esthéticienne.