Ophélie Winter "teste le ramadan" puis arrête après avoir perdu 6 kg

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont plus proches de leurs fans. Elles peuvent ainsi leur confier leurs états d'âme, partager des instants marquants et promouvoir leurs nouveautés. Ophélie Winter les utilise beaucoup et a révélé, ce week-end, s'être essayée au ramadan. Un jeûne qu'elle est contrainte d'arrêter pour des "raisons de santé"...

C'est sur Twitter qu'Ophélie Winter a fait part de son expérience. La chanteuse et actrice de 43 ans s'est joint à des millions de musulmans pratiquants en "testant" le jeûne du ramadan, commencé le vendredi 26 mai. Ophélie l'a arrêté à cause d'une grande perte de poids : elle a perdu six kilos en deux semaines.