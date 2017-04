Ophélie Winter déçue par DALS : "Ils nous ont traité de manière pas très classe"

Ophélie Winter persiste et signe, sa participation à Danse avec les stars 5 (TF1) a été un vrai "cauchemar" pour elle. Après avoir parlé du concours comme de la "pire expérience" de sa vie dans Touche pas à mon poste (C8) le 5 avril dernier, la chanteuse de 43 ans en a remis une couche ce week-end sur RTL !

Invitée de l'émission On refait la télé ce 8 avril, celle que l'on retrouvera très bientôt dans Scènes de ménages (M6) a lâché à propos de ses débuts dans DALS : "Le jour de la conférence de presse, j'ai perdu mon oncle. Je suis arrivée avec une tête de tortue d'eau, pendant deux jours j'étais sous calmants, impossible d'apprendre quoi que ce soit comme chorégraphie ! Et il faisait 40° dans le studio, donc c'était un peu tendu !"

Encore plus cash, l'interprète inoubliable de Dieu m'a donné la foi a estimé que les candidats étaient de toute façon traités de manière "pas très classe" par la production. "Ils choisissent les fringues, ils vous habillent, ils vous disent quoi dire, c'est pas possible !", a-t-elle lancé. Et de poursuivre : "Je me suis fait allumer par la production quand je leur ai dit : 'Mais c'est Koh-Lanta, ça ! Pas Danse avec les stars !' C'était vraiment super dur (...) Je me suis cassé le cou, je me suis cassé deux côtes au deuxième prime, en répétition. Le médecin de l'assurance a voulu m'arrêter, mais je n'ai pas voulu parce que je m'étais tellement investie que j'aurais vraiment eu les boules."

Pour finir, Ophélie a indiqué à propos de sa troisième danse - et heureusement la dernière - en compagnie de Christophe Licata : "Il y avait plein de portés avec le gars qui avait les doigts dans mes côtes cassées ! C'était pas possible !"

