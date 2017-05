Orlando, Gilbert Coullier... Les voleurs de stars ont été arrêtés !

Le célèbre manager Orlando, le producteur de spectacles Gilbert Coullier ou encore la famille Rothschild. Tous, victimes de cambriolages, sont soulagés d'apprendre que les malfaiteurs ont finalement été arrêtés par la police, comme le dévoile Europe1.fr.

C'est le 21 mai 2017 que le gang, qui opérait régulièrement de nuit au sein de chic propriétés parisiennes ou de banlieues, dont de nombreuses appartenant à des personnalités médiatiques, s'est fait prendre. Le site de la radio affirme que le cambriolage survenu au domicile de Gilbert Coulier a été fatal au groupe composé de quatre hommes âgés de 34 à 48 ans. En effet, alors que les cambrioleurs, chevronnés, étaient pistés depuis des semaines par la police, le déclenchement d'une alarme dans la résidence du producteur, au moment où ils quittaient les lieux, a permis leur interpellation en flagrant délit.

Les quatre hommes, qui se retrouvaient régulièrement en toute décontraction dans un bar du 12e arrondissement de Paris tenu par l'un d'eux, ont été mis en examen mercredi 31 mai 2017 pour association de malfaiteurs, vol et recel en bande organisée. Trois ont été placés en détention provisoire et le quatrième sous contrôle judiciaire. Ils étaient connus des services de police et l'enquête avait été confiée à la police judiciaire de Meaux et à la Direction régionale de la police judiciaire de Versailles (DRPJ).

Parmi les victimes, Orlando s'était fait dérober à son domicile sur les buttes de Montmartre pour environ 50 000 euros d'objets divers, tandis que la propriété des Rothschild, à Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne) avait offert au gang un butin estimé à 400 000 euros ! Les voleurs s'arrangeaient pour écouler les biens volés hors de France... Il y a donc peu de chances que les victimes en revoient la couleur.

Thomas Montet