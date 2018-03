Oscar 2018 : Un présentateur zappé et bâché par des actrices sur le tapis rouge

Son nom ne vous dit rien en France, mais aux Etats-Unis, c'est une superstar du petit écran. Ryan Seacrest, qui a animé de nombreuses émissions dont American Idol et produit également L'Incroyable famille Kardashian, a été visé, en marge des Oscars, par des accusations portées par son ancienne styliste personnelle. Dans Variety, Suzie Hardy détaille comment l'animateur de E ! l'a harcelée et agressée sexuellement à plusieurs reprises.

L'histoire commence en 2007, quelques mois après son arrivée au service de Seacrest, lorsqu'elle refuse de "faire une sieste" avec lui lors des préparatifs de l'émission du Jour de l'An 2007, et parle de câlins non consentis, d'attouchements à l'entrejambe, de main aux fesses. En 2009, à quelques heures de la cérémonie des Oscars, elle est attaquée sur un lit par un Ryan Seacrest en sous-vêtements et en érection. En 2013, convoquée par les dirigeants de la chaîne, elle raconte presque tout. "J'ai été très fière de dire 'Non, je n'ai pas de relations physiques avec lui'. Je ne l'ai jamais touché, je ne l'ai jamais embrassé, je ne l'ai jamais b****, rien. Mais j'ai dit : 'Il m'a touchée'", assure-t-elle à Variety. Le hasard, ou pas, fera que deux semaines après son entretien, elle est licenciée et E ! clôt l'enquête, faute de preuves. De son côté, Seacrest parle de "fausses accusations" et "d'histoire ridicule".

Les actrices l'ont évité

Ce dimanche 4 mars, Ryan Seacrest était bien en poste, sur le tapis rouge du Dolby Theatre, droit dans ses bottes et convaincu qu'il n'a jamais fait de mal. Mais le scandale a fait grand bruit, y compris chez les stars hollywoodiennes qui, d'habitude, faisaient un passage obligé par le roi des red carpets. Mais pas cette année... De Viola Davis à Jennifer Garner en passant par Jennifer Lawrence, Mira Sorvino, Ashley Judd, Margot Robbie ou Sandra Bullock, elles ont toutes évité Ryan Seacrest.

L'animateur a enchaîné les moments de solitude pendant près de 2h30. Seuls Tiffany Haddish, Allison Janney, Christopher Plummer, Richard Jenkins, qui portaient tous un pin's Time's Up, et Mary J. Blige se sont arrêtés pour répondre à ses questions. Taraji P. Henson a également accepté une interview, l'occasion d'envoyer en direct une attaque aussi parfaite que bien sentie. "Le monde a sa manière de prendre des soins des gens biens", dit-elle en faisant écho au mouvement #MeToo que Seacrest a soigneusement évité. Et de rajouter malicieusement, en lui caressant le menton : "Vous voyez bien ce que je veux dire."