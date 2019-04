Paga (Les Marseillais) déçu par Adixia : Ce mensonge qu'il a mal pris !

L'idylle entre Paga et Adixia s'est terminée en 2017, au cours de la deuxième saison des Marseillais VS le reste du monde, après environ trois ans d'amour. Les anciens tourtereaux sont un temps restés en contact pour leur duo musical de DJ, puis ils ont fini par prendre des chemins différents.

Le jeune homme venu du Sud ne s'attendait donc pas à voir son ex débarquer dans Les Marseillais Asian Tour. Pourtant, la DJ et chanteuse de 26 ans est bel est bien venue sur le tournage avec les autres anciens candidats des Ch'tis, Tressia, Jordan et Vincent Shogun. Un choc pour Paga (31 ans) !

"J'ai très mal réagi, c'est moi qui ai ouvert la porte en plus. J'ai vu la tête de Shogun et ensuite la sienne... Je me suis dit : 'Elle est encore là, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ?' En fait, elle n'est pas venue me voir. Elle est venue parce qu'il y avait ses amis les Ch'tis et qu'elle voulait kiffer en Asie. Mais elle savait très bien que j'étais là... alors ne viens pas ! Au final ça va, ça s'est bien passé. Enfin... il y a eu pas mal de choses. Il y a eu un divorce, on va dire. Ce qui m'a déçu, c'est qu'elle m'a dit qu'elle ne ferait plus d'aventures et, au final, elle vient. Je me suis demandé pourquoi elle me mentait. En fait, elle ne voulait pas me le dire, sinon elle savait que je le prendrais mal", nous a confié le Marseillais.

Les murs de la villa pourraient donc trembler prochainement dans la télé-réalité de W9. Pour rappel, Adixia file aujourd'hui le parfait amour avec Jim, un DJ. Paga est quant à lui célibataire aux dernières nouvelles. S'il a vécu une idylle avec Jessica lors des Marseillais Asian Tour, cette dernière a assuré qu'ils n'étaient plus ensemble aujourd'hui.

