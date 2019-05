Pamela Anderson et Adil Rami, plus amoureux que jamais à Monaco

Regards complices, gestes affectueux... Entre ces deux-là, c'est l'amour fusionnel. L'idylle entre Pamela Anderson et Adil Rami a commencé en décembre 2017. Deux ans d'amour et une relation passionnelle qui semble complètement métamorphoser la star d'Alerte à Malibu. Installée à Marseille, les deux tourtereaux ne se quittent plus. Pour la première fois cette année, ils ont foulé ensemble plusieurs tapis rouges. Le message est clair : leur couple est solide mais aussi bel et bien officiel. Ils rayonnaient lors de la soirée Amber Lounge de Monaco ce 24 mai et la célèbre naïade a également partagé cet événement avec son fils chéri Brandon Lee (dont le père est Tommy Lee), son cavalier lors du gala de l'amfAR la veille.

Interrogée par le Daily Mail, Pamela confiait : " C'est incroyable comme cela accroche bien entre nous. Il ne parle pas très bien l'anglais, je ne parle pas très bien le français, mais il nous reste le langage corporel, le langage de l'amour, un autre niveau de communication qui est plus profond que les mots. "

Vêtue d'une longue robe fourreau blanche, la belle sait mettre ses courbes avantageuses en valeur. En front row, on ne voyait qu'elle ! De son côté, Adil Rami a choisi le total look black avec un costume noir texturé. Sa moustache qui plaît tant à Pamela semblait la faire définitivement fondre. Dans une interview pour Paris Match, elle racontait : " J'ai craqué pour sa moustache ! ". Très proches l'un de l'autre, ils ont définitivement fait taire les rumeurs de séparation qui pouvaient courir à leur sujet.

D'autres stars étaient également présentes pour l'occasion : Josephine Skriver, Madison Headrick ou encore le prince Albert II de Monaco. Tous ont pu admirer le défilé au profit de la fondation de Jackie Stewart "Race Against Dementia".