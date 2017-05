Pamela Anderson et Bernard de La Villardière : Rencontre inattendue et gourmande

Pamela Anderson n'a jamais passé autant de temps sur le territoire français. "J'en suis tombée amoureuse lors de mes shootings pour Playboy à Saint-Tropez. Maintenant que mes enfants sont grands, je peux y vivre, ainsi qu'à Paris ou Londres", confiait-elle à ce sujet à la fin du mois d'avril dans les pages du JDD, lorsqu'elle avait évoqué son amour et sa "relation compliquée" avec Julian Assange.

Jeudi 4 mai, l'ex-star d'Alerte à Malibu a organisé un grand dîner en faveur de sa Pamela Anderson Foundation dans un prestigieux restaurant de la capitale, le Leroy's Paris. L'actrice américaine de 49 ans a fait appel aux services du chef Christophe Leroy qui lui a tout spécialement concocté un menu végétarien. Impliquée depuis de nombreuses années dans la défense des animaux, Pamela Anderson se bat pour la protection de leurs droits.

Pour cette grande soirée caritative, l'icône sexy a pu compter sur la présence de plusieurs personnalités françaises dont celle de l'animateur d'Enquête exclusive, Bernard de La Villardière. Charmé par la star américaine, lumineuse dans une robe brodée décolletée, le journaliste de 59 ans n'a pas manqué d'immortaliser leur rencontre inattendue en posant à ses côtés. Pamela Anderson a également retrouvé un grand personnage du monde parisien dont elle avait déjà croisé la route en janvier dernier lors de la soirée anniversaire des Best Awards, Massimo Gargia. Le roi des soirées et la blonde pulpeuse semblent partager une belle amitié.

Pamela Anderson de retour à Calais

Les animaux ne constituent pas l'unique cause qu'elle défend avec conviction et humanité, la question des migrants la touche aussi énormément. Après une première visite en janvier dernier, l'actrice engagée est venue pour la seconde fois à Calais le 3 mai dernier. La star a prêté main forte aux bénévoles qui préparent et distribuent des repas, arborant un T-Shirt noir "Choose Love" ("Choisir l'Amour").

"Elle est venue voir comment elle pouvait nous aider, a expliqué Maya Konforti de l'Auberge des Migrants, à La Voix du Nord. Elle s'intéressait à tout ce qui se passait. Elle s'est rendue à la distribution des repas pendant un petit moment, avec son chien." Selon l'association de défense des animaux Peta France, qui collabore avec l'actrice, Pamela Anderson a préparé et servi "des currys vegans" aux migrants et leur a également apporté de nombreuses couvertures.

Olivia Maunoury