Pamela Anderson décolletée, Denitsa Ikonomova élégante pour un bel anniversaire

Quarante ans que le roi des nuits parisiennes Massimo Gargia organise la remise du prix The Best. Et pour sa nouvelle édition organisée d'une main de maître par le mondain - qui décerne cette récompense aux hommes et femmes les plus élégants par leur style de vie et leur travail -, la prestigieuse soirée a investi le très chic hôtel Four Seasons George V le 27 janvier.

Alors qu'elle se trouvait il y a quelques jours encore à Calais pour une rencontre aussi touchante que généreuse avec les migrants du camp de La Linière, à Grande-Synthe, et qu'elle a ensuite joué les touristes à Paris, Pamela Anderson était LA star de la soirée anniversaire de Massimo Gargia. Chaque année, le roi de la nuit invite une personnalité internationale et l'ancienne star d'Alerte à Malibu l'a honoré de sa présence pour ce bel événement.

Habillée d'une robe bustier, l'actrice américaine de 49 ans était aux petits soins pour Massimo Gargia et est tombée sous le charme d'une voix française : Hélène Ségara. Choisie pour animer la soirée des Best Awards, la chanteuse de 45 ans assuré cette mission avec professionnalisme et passion, accompagnée du gentleman Vincent Niclo. Au cours de la soirée, Héléne Ségara a retrouvé un autre membre de l'émission La France a un incroyable talent - dont elle était jurée : David Ginola. L'ancien footballeur de 50 ans s'était lancé le défi audacieux de présenter le programme de M6, un rôle nouveau qui a largement séduit le public et lui a valu de repartir avec un prix lors de la soirée de Massimo Gargia. David Ginola n'était pas le seul représentant de M6 puisque Bernard de La Villardière et son épouse étaient également présents.

Autre personnalité incontournable du petit écran invitée par Massimo Gargia, la jolie Denitsa Ikonomova. La danseuse de Danse avec les stars - qui a remporté la dernière saison avec Laurent Maistret - n'était pas accompagnée de son petit ami Rayane Bensetti, mais de son fidèle ami Ludovic Baron. Habillée d'une longue robe noire, portée avec de hauts talons et une pochette claire, la danseuse professionnelle de 30 ans a séduit par son élégance.

Grand habitué des soirées de Massimo Gargia, Grichka Bogdanoff ne pouvait manquer ce magnifique anniversaire, tout comme Orlando ou encore Nicoletta - accompagnée de son mari -, qui repart en tournée pour Gospel, alors qu'elle fête aussi cette année ses 50 ans de carrière. Étaient également présents : Xavier Delarue et sa femme Tatiana-Laurens, l'actrice raffinée Clotilde Courau, le journaliste sportif Daniel Lauclair, le grand réalisateur Robert Hossein et sa femme Candice Patou ou encore l'écrivain Paul-Loup Sulitzer, la belle Marisa Berenson, Indra, la comédienne Melissa George, Sylvie Marshall et Frédéric Mitterrand.

Un anniversaire riche en invités que Massimo Gargia n'est pas près d'oublier. Malheureusement, son amie de toujours Ivana Trump, présente à toutes ses fêtes et ses anniversaires, était absente... Trop occupée avec l'entourage de son ex-mari Donald Trump, sans doute.