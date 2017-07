Pamela Anderson sexy devant Sting très amoureux, réunis pour Jean-Roch

La saison d'été bat son plein à Saint-Tropez, où les soirées s'enchaînent et les people se réunissent. Ce dimanche 30 juillet 2017, c'est au VIP Room, le très branché club de Jean-Roch, qu'il fallait se trouver. Le roi des nuits tropéziennes avait réuni ses célèbres amis pour une soirée de folie, sur les sonorités du DJ Black Coffee.

Parmi les invités, on a pu croiser la sulfureuse Pamela Anderson, qui a récemment rompu sa collaboration avec le chef star des cuisines du petit village adoré des célébrités, Christophe Leroy, suite à un différend personnel.

Le chanteur Sting était aussi de la partie avec l'ancienne star de la série Alerte à Malibu, accompagné de sa femme Trudie Styler. Le couple, toujours aussi amoureux après trente ans de romance, a retrouvé le musicien Marc Cerrone, qui était lui aussi avec sa chérie, Jill.

Le chanteur M. Pokora comptait aussi parmi les invités. A défaut de s'amuser avec la belle Iris Mittenaere comme dans les tribunes de Roland-Garros, il a retrouvé une autre Miss France, la pétillante Alicia Aylies, la reine de beauté en exercice.

Humoriste et ancien talent de The Voice, la très drôle Camille Lellouche était aussi venue faire la fête dans la boîte de nuit. On l'a vue poser avec le rappeur Shurik'n, de son vrai nom Geoffroy Mussard, qui a fait partie du groupeIAM.

Enfin, l'animateur télé Jérôme Anthony était aussi présent, ainsi que la jeune et jolie Carla Ginola et le PDG la marque de montres de luxe Franck Muller.

