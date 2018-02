Paris Hilton : Filmée en porte-jarretelles et lingerie par son fiancé

Mercredi 14 février, des milliards de couples dans le monde ont fêté la Saint-Valentin. Paris Hilton a sorti le grand jeu pour ce jour des amoureux, en déclarant sa flamme à son fiancé en chanson. Chris Zylka, qui l'a filmée en lingerie, a publié le clip torride et burlesque...

Paris Hilton empoche près de 1 million de dollars par DJ set. Elle a pourtant ôté son casque audio et lâché ses platines pour se saisir d'un micro et interpréter son nouveau single, intitulé I Need You ("J'ai besoin de toi"). La chanson est une déclaration d'amour à son fiancé, l'acteur, mannequin et désormais réalisateur Chris Zylka.

En effet, le beau blond de 32 ans a réalisé le clip d'I Need You. Paris Hilton y apparaît vêtue de différentes tenues sexy, donc un look de lingerie en dentelle rose pâle et un ensemble soutien-gorge et culotte rose. La superstar de 36 ans porte également l'impressionnante bague de fiançailles que lui a offerte Chris en janvier, au cours de vacances au ski en amoureux.

Paris Hilton est sur un nuage dont elle ne souhaite pas descendre. Sur la lancée de la sortie du clip d'I Need You, elle a adressé à son chéri une adorable carte de Saint-Valentin.