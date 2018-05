Paris Hilton hackée : Des photos intimes et plus de 150 000 dollars volés

Elle ne s'attendait sûrement pas à ça... Alors qu'elle nage en plein bonheur aux côtés de son fiancé, Chris Zylka, Paris Hilton a été victime d'un pirate informatique d'après le site américain TMZ.com. Derrière ce hacker se cache Paytsar Bkhchadzhyan, une femme dont on ne connaît que le nom. Très active de 2015 à 2017, cette dernière a hacké les comptes bancaires de la jeune héritière.

Paytsar Bkhchadzhyan ne s'est pas arrêtée là et n'a pas hésité à utiliser les cartes de crédit de Paris Hilton lors de la Saint-Sylvestre 2015. Résultat ? Elle aurait dépensé plus de 40 000 dollars pour réserver une chambre à l'Hôtel Roosevelt situé sur Hollywood Boulevard. Tout en se faisant passer pour la star, cette femme a également demandé à l'assistant de Paris Hilton de lui faire des virements s'élevant à 80 000 dollars.

Au total, Paytsar Bkhchadzhyan aurait dérobé plus de 300 000 dollars à la fiancée de Chris Zylka et à deux autres victimes. Et ce n'est pas tout, la pirate informatique en a aussi profité pour pirater le compte iCloud de Paris Hilton, de son père Rick Hilton et de sa soeur Nicky Hilton. Elle a ainsi réussi à voler plusieurs photos intimes de la star.

Fort heureusement, Paytsar Bkhchadzhyan a été arrêtée, jugée et condamnée à 57 mois de prison. Paris Hilton s'est rendue au tribunal et elle a assisté au procès. Soulagée, elle s'est exprimée au micro de TMZ : "Le fait de l'avoir vue m'a rendue malade... Mais, j'étais heureuse d'être confrontée à elle, de lui faire comprendre ce qu'elle m'avait fait et à quel point cela m'avait touchée. Je pense qu'elle a bien compris et le juge lui a également bien fait comprendre." Paris Hilton a conclu en affirmant qu'elle a supprimé iCloud de son téléphone : "Je ne l'utilise plus. Je ne l'ai plus fait depuis que c'est arrivé. Je ne fais plus confiance à iCloud."