Paris Jackson au micro : La fille de Michael chante comme son père !

Pour autant, Paris Jackson n'a pas choisi cette voie. Sans doute trop facile ? La filleule de Macaulay Culkin préfère jouer la comédie. Cette année, elle a décroché ses deux premiers rôles : le premier dans un épisode de la série musicale Star, par le créateur d'Empire, le second dans le film Gringo, attendu en mars 2018. Paris sera à l'affiche au côté de David Oyelowo (Selma), Joel Edgerton (Zero Dark Thirty), Amanda Seyfried, Charlize Theron et Thandie Newton (Westworld).

Sur Instagram, Paris Jackson offre le visage d'une jeune femme moderne, déterminée et féministe. Un modèle pour les plus jeunes qui souffrent d'être différents ou n'acceptent pas leurs défauts. Un visage qui ne séduit pas seulement les jeunes fans du King of Pop puisque Paris a signé avec la prestigieuse agence IMG Models en mars dernier. Le monde la mode, à commencer par Calvin Klein, lui ouvre les bras.