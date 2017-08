Paris Jackson enfant : Une photo incroyable pour les 59 ans de Michael !

Il y a quelques jours, Madonna célébrait en grange pompe son 59e anniversaire chez son ami créateur Riccardo Tisci dans les Pouilles, en Italie. C'est l'âge qu'aurait eu son ami Michael Jackson, ce 29 août 2017, s'il n'était pas mort en juin 2009. Sur Instagram, sa fille Paris, 19 ans, lui a rendu hommage.

Quand ce n'est pas un message ou un tatouage (comme son grand frère Prince, 20 ans – elle a aussi un petit frère, Blanket, 15 ans), c'est une photo accompagnée d'un texte que la jeune Paris Jackson dévoile lors d'hommages très réguliers rendus à son père qu'elle aimait tant. Pour ce qui aurait été son 59 anniversaire, elle a publié sur Instagram deux photos et un texte. La première la montre toute petite déposant un baiser sur la bouche du King of Pop. On ne la reconnaît pas (on ne connaissait pas son visage avant la mort de son père, puisque ses frères et elle portaient des masques en public), c'est de fait assez étrange, comme trop intime pour notre oeil. La seconde, la montre sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards, qui se sont déroulés dimanche, et l'ombre du chanteur se penche sur elle pour l'embrasser sur la joue.

La première des deux photos, celle qui montre Paris toute petite, est accompagnée de ce message : "Joyeux anniversaire à l'homme de ma vie, à celui qui m'a montré ce qu'était vraiment la passion, celui qui m'a appris à vivre selon de solides valeurs morales et comment rêver. Je ne ressentirai plus jamais l'amour comme je l'ai ressenti pour toi. Tu es toujours avec moi et je serai toujours avec toi. J'ai l'impression de tout mon être que nous ne formons qu'un et que jamais nos âmes ne seront séparées. Merci pour toute cette magie, pour toujours."