Paris Jackson : Topless pour une journée en communion avec la nature

Libérée, délivrée et enfin à l'aise dans sa tête et sa peau après des années de dépression, Paris Jackson ne cesse de promouvoir les bienfaits de la nudité. Vendredi 28 juillet, l'actrice en herbe de 19 ans s'est emparée de son compte Instagram pour publier de nombreux clichés de sa journée farniente entre amis, apparaissant régulièrement topless sur ces photos.

Au programme des festivités, balade dans les bois, repos sous un tipi, embrassades avec les arbres et câlins avec une adorable boule de poils. Sereine et radieuse, la fille du regretté roi de la pop Michael Jackson est visiblement plus épanouie que jamais et semble même s'être réfugiée dans le bouddhisme, en témoigne un cliché où elle est vue en train de s'incliner face à une statue, toujours la poitrine à l'air.