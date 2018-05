Paris Jackson, diva en puissance ? Elle quitte un défilé, le public consterné

Vendredi 25 mai 2018, la maison Dior organisait le défilé de sa collection croisière pour la saison printemps-été 2019, un événement qui avait pris place dans les grandes écuries du château de Chantilly. Parmi les invités présents figurait notamment Paris Jackson. Radieuse dans une longue robe composée de plusieurs empiècements colorés, l'actrice et mannequin de 20 ans a pris part au traditionnel photocall avant de s'installer au premier rang du défilé. Quand soudain, le drame.

Selon la Page Six, l'unique fille du regretté roi de la pop Michael Jackson a piqué une colère et est "sortie en trombe" de l'événement, quelques minutes seulement après le début de la présentation. "Lorsque le premier mannequin est arrivé sur le podium, [Paris] a quitté le défilé qui recréait de façon ambitieuse un rodéo mexicain avec des cavalières qui réalisaient des cascades audacieuses. Mais une source nous a dit que [Paris] a quitté le spectacle parce qu'elle désapprouvait la présence d'animaux", lit-on.

Elle est sortie furieuse

Nos confrères américains ont également relevé la critique des journalistes mode qui étaient présents au défilé. Ainsi, le New York Times a souligné la sortie de Paris Jackson dans son papier, construisant un drôle de parallèle avec la pluie qui battait son plein lors de l'événement. "Au final, le seul nuage qui est resté au-dessus de l'événement était la sortie choquante de Paris Jackson, qui avait dansé pieds nus dans des flaques pour les photographes avant le spectacle, mais est sortie furieuse lorsque le premier mannequin a descendu le podium", lit-on.

Même son de cloche du côté du magazine WWD. "Paris est sortie pieds nus, ayant demandé plus tôt à deux assistants de l'aider à enlever ses sandales à talons hauts. L'histoire ne dit pas si le problème était lié au bien-être animal ou simplement à une extrême aversion pour la pluie", a-t-on écrit.

Ce n'est définitivement pas à cause de la pluie (qui n'a pas manqué d'inonder le podium) que Paris Jackson a quitté le défilé. Sur Instagram, la jeune femme a publié quelques instants plus tard un cliché d'elle en train de profiter du temps capricieux. "Je suis partie plus tôt et j'ai fait ça", a-t-elle écrit en légende.