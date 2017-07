Paris Jackson main dans la main avec un acteur de Beverly Hills, 20 ans plus âgé

Paris Jackson aurait-elle retrouvé l'amour ? Célibataire depuis sa rupture avec le rockeur Michael Snoddy au début de l'année, la fille du regretté Michael Jackson vient de mettre le feu aux poudres en apparaissant, ce week-end, main dans la main avec un célèbre acteur, bien plus âgé qu'elle.

Comme en témoignent plusieurs photos publiées sur le site du DailyMail, la jeune mannequin et apprentie actrice, âgée de 19 ans, serait en couple avec Trevor Donovan, alias Teddy Montgomery dans la série Beverly Hills 90210 : Nouvelle Génération. La soeur de Prince (19 ans) et Blanket (15 ans) se baladait tranquillement dans les rues de Pacific Palisades avec le beau gosse de 38 ans, ce dimanche 9 juillet, quand ils ont été surpris par des paparazzi.

Alors que le mystère plane quant à la nature véritable de leur relation, la principale intéressée a tenu à mettre les choses au clair sur les réseaux sociaux. "Il faut vraiment que vous vous calmiez, il n'y a rien de plus banal que de se tenir par la main", a-t-elle écrit sur Twitter, dans un post depuis supprimé, assorti d'un photomontage d'elle main dans la main avec plusieurs de ses ami(e)s.

Même si, jusqu'à preuve du contraire, celui qui a donné la réplique àBlake Lively dans Savages ne fait pas partie de sa longue liste de copines, toujours est-il que son agent a aussi pris le temps de réfuter les rumeurs qui les voudraient en couple.

"Ils sont seulement amis. Ils sont tous les deux de grands amoureux et défenseurs des animaux et travaillent ensemble sur une campagne de sensibilisation à l'adoption des animaux dans les refuges de Los Angeles. Travor est un grand défenseur des droits des animaux et des êtres humains en général. Ce ne sont rien d'autre que deux amis qui veulent venir en aide aux plus démunis", a-t-elle fait savoir par le biais d'un communiqué de presse transmis au site JustJared.