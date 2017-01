Paris Jackson se souvient de son enfance "à peu près normale" à Neverland

"Le temps ne guérit pas tout", assure la jeune Paris Jackson. A 19 ans, la fille du regretté Michael Jackson souffre toujours du décès de son père, mort d'une overdose médicamenteuse à l'âge de 50 ans. "On s'habitue, c'est tout. Je vis ma vie en pensant que j'ai perdu la seule chose qui était essentielle à mes yeux. A partir de là, rien ne peut arriver de pire. Quoi qu'il arrive, je peux gérer", a-t-elle confié lors d'une interview pour le magazine Rolling Stones.

L'occasion pour elle d'évoquer sa jeunesse avec son célèbre papa et ses souvenirs d'enfance à Neverland. "Je pensais qu'il s'appeler papa, tout simplement. On ne savait pas qui il était au début, mais il était tout pour nous et nous étions tout pour lui", s'est-elle souvenue. Comme ses frères Prince (19 ans) et Blanket (15 ans), elle n'est pas allée à l'école et a suivi des cours à domicile. Pour autant, la vie au ranch n'était pas dépourvue de règles.

"On a eu une vie à peu près normale. Nous avions cours tous les jours et nous devions bien nous comporter. Quand c'était le cas, tous les week-ends ou presque nous pouvions aller au cinéma ou voir les animaux du ranch, ce genre de choses. Quand on n'était pas sage, en revanche, nous n'en avions pas le droit", a-t-elle ajouté.

A ses yeux, Michael Jackson était donc un papa tout ce qu'il y a de plus normal. "Ses priorités étaient l'amour et l'éducation", assure-t-elle, reconnaissant toutefois que son père était sans doute plus cool que les autres. Notamment quand, un jour alors qu'elle était âgée de 8 ans, elle a avoué à son père qu'elle était "amoureuse d'une fille en couverture d'un magazine".

"Au lieu de me crier dessus comme l'auraient fait bon nombre de parents homophobes, il l'a pris à la rigolade en me disant que je m'étais finalement trouvé une petite-copine", s'est-elle rappelé. Pas étonnant donc que la tolérance et l'acceptation des autres fassent partie des valeurs que Paris Jackson chérit aujourd'hui.

