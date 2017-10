Pascal Soetens : Ému, il évoque le décès de son père !

"Pour cette nouvelle saison, je casse l'armure. Je me montre un peu plus ouvert et les gens vont découvrir des choses sur ma vie privée", nous avait confié Pascal Soetens lors de notre Facebook Live. Et il n'avait pas menti !

Mercredi 25 octobre 2017, C8 dévoilait le premier épisode de la nouvelle saison de Pascal le grand frère. Le papa d'Enzo (19 ans) et Loucas (20 ans) venait en aide à une maman dont les jumeaux étaient irrespectueux avec elle. Et, au cours de son séjour dans la famille, Pascal a bien vite compris que les deux jeunes n'avaient pas fait le deuil de leur père mort d'un cancer.

Pour les aider à avancer et leur faire comprendre qu'il sera toujours là pour eux, le grand frère leur a dévoilé une photo de leur défunt père. Après quoi, c'est une photo de son papa, également décédé, qu'il leur a montré. "Voilà, ce que ce monsieur a fait de moi. Et je le remercie. Moi je n'ai pas honte de le regarder, au contraire, son visage c'est le mien et je suis fier de mon père. Sauf que je ne lui ai jamais dit. Je lui ai jamais dit au revoir, même si c'était quelqu'un de dur, aujourd'hui je l'aime toujours je vais le voir et je lui parle et ça me fait du bien", a-t-il confié avec beaucoup d'émotion.

Un témoignage bouleversant qui a davantage ému la famille, mais aussi les téléspectateurs.

Du côté des audiences, Pascal le grand frère a rassemblé 786 000 téléspectateurs (soit 3,4% de part de marché) pour son retour.