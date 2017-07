Pascal Soetens : Le fils du "Grand frère" en couple et très amoureux

Pascal Soetens, ex-Pascal le grand frère de TF1, est l'heureux père de deux jeunes adultes, Loucas (19 ans) et Enzo (18 ans). Si le premier a récemment été médiatisé à cause d'un accident de la route, le deuxième se fait plutôt discret. On sait peu de choses sur lui, mais il y en a une qui est certaine : c'est un homme amoureux !

Enzo Soetens est un beau brun dans la fleur de l'âge qui profite pleinement de ses vacances et surtout de sa petite amie. Sur son profil Instagram, Andrea est visible sur presque tous les clichés. Une histoire d'amour qui dure depuis plusieurs mois, comme l'atteste la dernière photo publiée (datant du 17 juin) par le fils de Pascal Soetens – lequel sera à la rentrée sur C8. "Ça fait 4 mois que je t'aime un peu plus chaque jour je t'aime Andréa", a écrit le jeune homme. Sa dulcinée a immédiatement répondu : "Je t'aime aussi mon amour et ça pour longtemps."