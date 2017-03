Pascal Soetens : Pour ses fils, "la télé a volé une partie de leur papa"

Pascal Soetens est l'éducateur le plus connu de France. À 47 ans, il est surtout le père de deux jeunes gens de 18 et 19 ans. Alors, est-ce que celui qui vient en aide à des adolescents en difficulté dans S.O.S Ma famille a besoin d'aide (NRJ12) a eu du fil à retordre avec ses fils ? Nous lui avons posé la question...

Chez les Soetens, les enfants ne bronchent apparemment pas. "Je peux vous assurer qu'ils ne m'ont fait aucune crise. Ils sont scolarisés et ça se passe bien. Leurs potes me connaissent depuis qu'ils sont tout petits", confie Pascal qui a une confiance absolue en ses enfants et leurs fréquentations. Des jeunes adultes qui pourraient faire l'objet de moqueries quand on sait que leur père recadre tous les dimanches soir des filles et des garçons de leur âge. "À l'école, ils ne se font pas charrier et il ne vaut mieux pas parce qu'ils ne se laissent pas faire. Ils font des arts martiaux aussi", continue-t-il.

Pour autant, être les fils de Pascal Soetens n'est pas toujours simple. Si l'éducateur a créé "une grande complicité" avec ses enfants et qu'il y a "beaucoup de discussion" entre eux, les deux jeunes gens lui disent parfois que "la télé [leur] a volé une partie de [leur] papa". "Ils n'ont pas leur propre identité, ça, c'est un peu embêtant parfois", précise le sportif.

Le célèbre quadragénaire vient d'ouvrir QG Training, une salle de sport atypique dont le concept est d'être "sur du 100% coaché". "Il y a par jour six heures de cours coachés, trois heures le matin, trois heures l'après-midi. Nous prenons toutes les heures vingt personnes et il y a deux coachs présents sur le terrain. J'ai créé cette structure après m'être rendu compte que beaucoup de gens étaient déçus par les prestations proposées dans les centres de fitness. Ils n'avaient pas l'impression de progresser", nous a-t-il expliqué.

Et avec un fils dans la vente et un autre qui va passer un brevet pro d'éducateur sportif, la relève semble assurée. Pascal Soetens, qui souhaite franchiser QG Training, confirme avec humour : "Ils ont tout compris. Il y en a un qui va vendre la salle et l'autre qui va la gérer. Le clan Soetens, il est là, il est présent. Trois mecs, ça envoie !"

