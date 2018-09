Passe-Muraille : Son identité usurpée par "une personne mal intentionnée"

En 2004, Anthony Laborde a rejoint Fort Boyard (France 2) et s'est fait appeler Passe-Muraille. Très vite, le personnage du fort âgé de 35 ans s'est imposé auprès du public, notamment grâce à ses costumes plus loufoques les uns que les autres. Sur ses réseaux sociaux, il a donc vu grimper le nombre de ses abonnés... et de faux comptes à son nom.

Comme de nombreuses personnalités, le voilà aujourd'hui victime d'une usurpation d'identité sur les réseaux sociaux et certains de ses fans se font avoir. Le 17 septembre 2018, Passe-Muraille a donc tenu à les prévenir par le biais de son compte Facebook.

"Chers fans. Une personne mal attentionnée cherche à se faire passer pour moi sur Instagram (pass_murailleoff). Il écrit des choses complètement absurdes et qui ne me correspondent pas. Je compte sur vous pour le supprimer de vos comptes Instagram et de le signaler. Grâce à vous, ce compte n'aura plus lieu d'être. Bonne soirée et merci de votre aide", a écrit Anthony Laborde. Reste à savoir si la mobilisation de ses fans sera suffisante pour fermer ledit compte.