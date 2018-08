Patrice (L'amour est dans le pré) : Ce qui a changé pour lui après le tournage

Patrice, 50 ans, est l'une des personnalités phares de cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré, en diffusion sur M6 depuis lundi 20 août 2018. Cet osiériculteur-vannier avait déjà marqué les esprits en janvier lors de la diffusion des portraits. Ce dernier avait ému Karine Le Marchand aux larmes en lui parlant de son adolescence douloureuse. Ce timide au grand coeur n'a jamais vécu avec une femme et est enfin prêt à trouver son âme soeur.

Lors de la conférence de presse au siège du programme d'amour champêtre, Patrice a accepté de se dévoiler un peu plus, notamment sur ce que sa participation lui a apporté dans la vie : une véritable libération. "Le fait de m'être dévoilé. D'avoir réussi à dire des choses à Karine qui étaient enfouies. Après, il y a la diffusion du portrait, tous les témoignages que j'ai reçus pour me dire que c'était bien, énumère-t-il.. Il y a un autre grand moment, le courrier, tous ces gens qui vous écrivent. Je ne me rendais pas compte sur le moment mais c'est après qu'on réalise. Et puis il y a le speed dating... Chaque moment, c'est des étapes. On vit quelque chose que les gens ne connaissent pas. Quand on le vit vraiment, c'est autre chose."

Par ailleurs, Patrice raconte comment il s'est préparé à recevoir ses prétendantes chez lui, dans la région Centre-Val de Loire. "Le ménage le matin et puis après il faut que ça reste notre cadre de vie. Je suis très content des choix que j'ai faits et de ce séjour à la ferme. C'est intensif. Arrivé au sixième jour, c'est difficile."

