Patrice Leconte vanne violemment Christian Clavier : "Il a pris 153 kilos"

Actuellement à l'affiche d'une nouvelle comédie sur fond de polémique, Momo, Christian Clavier fait l'objet sur France Info d'un passionnant dossier sur son évolution de comédien. Comment l'acteur, souvent décrié au fil de ses films à l'humour parfois douteux (A bras ouverts il y a encore peu de temps), réussit tout de même à survivre dans le milieu, lui qui est passé de type popu au cliché sur pattes du bourgeois réac – poussant les critiques à se demander si Clavier ne serait pas lui-même devenu un bourgeois réac à l'instar de ses personnages à l'écran.

"La seule chose qui a vraiment changé chez lui avec le succès, c'est qu'il a pris 153 kg", vanne violemment Patrice Leconte, l'un des proches de Clavier invités à témoigner sur l'acteur français. Derrière la blague, une ligne de défense : non, Christian Clavier n'a pas changé. En revanche, le comédien "a mis une grosse dose de bitume sur ses émotions" d'après Patrice Leconte, avec qui il échange régulièrement des textos depuis leur dernier film, Une heure de tranquillité.

"C'est quelqu'un de secret. Là où un Michel Blanc a su se protéger – personne n'irait lui taper dans le dos en l'appelant 'Michou' –, là où Gérard Jugnot a réussi à devenir ouvertement populaire, Christian est resté dans un entre-deux" , croit savoir le réalisateur des Bronzés. À l'écouter, Christian Clavier véhicule l'image d'un type totalement différent à la ville par rapport à celui des écrans. "Quand quelqu'un a une image publique diamétralement opposée à celle qu'il dégage dans le privé, c'est forcément un peu de sa faute", reconnaît Patrice Leconte, convaincu que Christian Clavier a joué un rôle dans cette réputation. Et puis il y a les circonstances, les critiques et aussi les échecs, comme celui de On ne choisit pas sa famille, "une cicatrice qui ne se refermera jamais totalement" pour Leconte. Depuis, Clavier ne serait plus vraiment le même...

L'histoire de Momo : Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu'un certain Patrick s'est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n'ont jamais eu d'enfant, tombent des nues... D'autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu'ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s'invente-t-elle un fils ?