Patrick Bruel intime : Un ami le décrit "à la fois Don Juan et père formidable"

Afin de faire un long portrait de lui, Le Figaro a recueilli les propos des proches de Patrick Bruel alors qu'il est en pleine tournée à travers la France. À presque 60 ans – il les fêtera le 14 mai –, l'acteur-chanteur semble avoir vécu mille vies et son entourage témoigne de son existence bien remplie, dont son ami Jean-Paul Enthoven. Ce dernier fait des confidences très intimes sur sa vie personnelle.

"'Bruel, c'est un peu le roi Midas : tout ce qu'il touche devient de l'or', juge en souriant son ami, l'écrivain et journaliste Jean-Paul Enthoven. 'Quand on est à côté de lui, il se passe toujours de bonnes choses. Il y a un coin de soleil'", lit-on dans Le Figaro. La journaliste souligne ensuite : "Ses vrais échecs sont plutôt intimes, liés à sa vie personnelle. Au femmes 'qu'il adore et consomme, à la fois Don Juan et patriarche, père formidable' [de deux enfants, Oscar, 15 ans, et Léon, 13 ans, qu'il a eus avec son ex-femme Amanda Sthers dont il est resté proche, NDLR], juge encore Enthoven, mais aussi à ses failles et ses névroses. Sa course après le temps, son envie insatiable de plaire. En multipliant les conquêtes dans tous les domaines."

Vous les femmes... Parmi elles, il y a bien évidemment sa mère, son "essentielle" : "elle a le pouvoir absolu, contrôle tout et lui a appris à aimer les belles et bonnes choses", explique toujours le père de Raphaël Enthoven. Pour Le Figaro, Augusta Moreau, institutrice qui l'a pratiquement élevé seule puisque son père est parti lorsqu'il avait 1 an, se confie. "On a grandi ensemble", raconte l'heureuse maman qui l'a emmené dès le plus jeune âge au théâtre ou voir des opéras.

Patrick Bruel dévore la vie et cherche toujours à être émerveillé : "J'ai besoin d'admirer les gens, d'être étonné en amour, en amitié, je ne suis blasé de rien." Un homme confiant et sûr de lui au regard de son immense succès, que ce soit sur les écrans ou en musique, mais qui est aussi attentif et gentil. Sa mère (qui le connaît bien) sait que derrière le golden boy se cache un homme avec ses fêlures : "Il se donne toujours les moyens de son ambition, mais il a une forme de fragilité, est très sensible et vulnérable." Ah, les mamans...