Patrick Bruel : "J'aimerais avoir trente ans de moins pour mes fils"

Patrick Bruel n'aura pas 60 ans avant le 14 mai 2019. Ses fils, Oscar et Léon, sont de jeunes adolescents de 15 et 13 ans. Pourtant, l'acteur et chanteur s'inquiète déjà de ne pas avoir la chance de les voir avancer le plus longtemps possible dans la vie.

C'est dans Paris Match, qui consacre sa une et un grand reportage à l'artiste, que Patrick Bruel partage ce sentiment. Nos confrères le suivent à Los Angeles, où il ne vit que quelques mois par an pour être avec ses garçons. L'ex-femme du chanteur, la réalisatrice, dramaturge et écrivaine Amanda Sthers a souhaité s'y installer en 2016 après avoir été directement touchée par les attentats – elle était au Stade de France avec ses fils le 13 novembre 2015. Patrick Bruel a soutenu son choix et donc pris, lui aussi, une maison en Californie.

C'est la seule chose qui me rende vraiment mélancolique

Il concilie sa carrière d'acteur et de chanteur en France avec sa vie de famille de l'autre côté de l'Atlantique. Désormais, son âge le travaille : "Il n'y a que les gens qui se sont chier qui trouvent le temps long. Moi, ma préoccupation par rapport à l'âge est liée à mes enfants. Oui j'aimerais avoir trente ans de moins, pour vivre trente ans de plus et le savoir le plus possible. C'est bête, mais c'est la seule chose qui me rende vraiment mélancolique."

En revanche, cette nouvelle vie entre deux continents le ravit : "Si j'avais dit non, Amanda, eux et moi l'aurions regretté. Depuis deux ans, j'ai des enfants encore plus épanouis, qui ont une nouvelle relation aux autres, qui sont totalement bilingues, qui ont un nouveau rapport au temps. C'est une jolie étape pour nous tous."

