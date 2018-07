Patrick Bruel, Omar Sy : Leur déclaration d'amour enflammée aux Bleus

Le jour de gloire est arrivé. Ce dimanche 15 juillet 2018, les regards sont tous tournés vers Moscou et la finale de la Coupe du monde qui oppose la France et la Croatie. Avant cette grand-messe du football, l'heure est au bilan et aux remerciements. Merci aux Bleus de nous avoir offert un mois si haletant et passionné. Dans Le Parisien du jour, quelques personnalités ont pris la plume pour rendre hommage à ces Bleus.

Patrick Bruel, grand amateur de ballon rond, a rendu hommage à Didier Deschamps. "Toi qui as tout gagné, tout traversé, tout lu, tout entendu... Tu es là debout et droit dans tes bottes, dans tes choix, dans tes stratégies", salue le chanteur et acteur, qui en connaît un rayon question football. Il n'hésite pas à rappeler comme de nombreux observateurs critiquaient Didier Deschamps, sa jeunesse et son inexpérience – notamment lors de la finale de l'Euro 2016 perdue face au Portugal. "Beaucoup ne doivent pas se sentir très à l'aise en ce 15 juillet et particulièrement certains 'spécialistes' du football", épingle gentiment Bruel, qui conclut ainsi par ces mots touchants : "Au coup de sifflet final, c'est toi que je regarderai et je t'enverrai un 'merci' pour tous ces instants de rêve et d'émotion que seul le sport et particulièrement le foot peuvent nous apporter."

Omar Sy a également pris la parole. Extatique, il salue la performance de ces "poussins devenus coqs". "Quel kif de pouvoir rêver de cette finale, de cette coupe, de voir toute cette effervescence, écrit-il. Le fait d'être si près, c'est déjà tellement grand et, quoi qu'il advienne, vous avez donc déjà gagné tellement." Intime, et à la première personne, l'acteur césarisé – et l'un des personnalités préférées des Français – évoque même ses enfants. "Vous voir gagner, c'est un outil formidable pour nous, parents, face à nos enfants. Les miens ont entre 17 ans et 9 mois. Ils sont comme des dingues et je le vis aussi à travers eux. Même ma petite dernière de 9 mois a son maillot de l'équipe de France", confie ce papa de cinq enfants. Et de rajouter : "Mes filles, par exemple, qui ne sont pas super branchées foot, en discutent beaucoup et sont à fond devant la télé pendant les matchs." L'union sacrée !