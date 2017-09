Patrick Dupond - Son homosexualité, "une erreur" : Il ne fait pas l'unanimité

Patrick Dupond a accordé cette semaine une interview à Paris Match, au cours de laquelle il aborde ses amours et sa relation avec la chorégraphe Leïla Da Rocha, lui qui avait, jusque là, toujours préféré les hommes. Un amour que l'ancien danseur étoile et directeur du Ballet de Paris n'avait pas vu venir et qui a chamboulé sa vie.

Alors qu'il comptait partir s'installer au Japon après s'être remis de son terrible accident de voiture survenu en 2010, Patrick Dupond a croisé la route de Leïla en 2004. Ancienne athlète de haut niveau contrainte de stopper sa carrière à cause d'une blessure, et mariée à l'époque, elle lui propose d'intégrer l'école de danse qu'elle dirige à Soissons. L'ancienne étoile accepte et c'est bien plus qu'une relation professionnelle qui naît entre eux. "Ça m'arrangeait de me mentir à moi-même. En ce qui me concerne, l'homosexualité a été une erreur", a déclaré Patrick Dupond à Paris Match. Des propos qui ont largement été repris et qui divisent.

Certains internautes et journalistes reprochent à Patrick Dupond de véhiculer un message "irresponsable" et de ne pas mesurer la portée de ses mots.