Patrick Fiori, fée du logis pour sa femme: "C'est ma façon de lui faire plaisir"

Le chanteur et juré de The Voice Kids ne se contente pas de chanter dans la vie. Patrick Fiori n'est pas non plus le cliché de l'homme qui ramène l'argent à la maison pour nourrir les siens. Mettre ses pieds sous la table en rentrant du travail, très peu pour lui. Dans une interview accordée à Femme Actuelle, l'artiste de 49 ans révèle qu'il est plutôt du genre fée du logis ce qui, on peut l'avouer, n'est pas un trait de caractère que l'on retrouve chez tous les hommes.

Mais Patrick Fiori ne s'en cache pas. "À la maison, c'est moi qui passe l'aspirateur. Je connais par coeur les Dyson ! Je suis un accro de l'électro-ménager. J'aime beaucoup acheter les fers-à-repasser, avoue-t-il. Je viens de découvrir une centrale vapeur sur coussin d'air, extra, mais elle coûte un bras. Et quand ma femme ne repasse pas, je le fais moi-même. J'ai appris à repasser mes chemises, dès que j'ai voulu faire le chanteur. J'aime l'odeur du propre, de la pastille de soupline que tu mets dans la machine. Je suis un homme d'intérieur dans les deux sens du terme."

Voici qui risque d'en surprendre plus d'une ! Mais ce n'est pas tout. Le coach de The Voice Kids a d'autres secrets. "Je ne suis pas du tout sportif, mais fan de shopping et surtout de fringues pour femmes. Quand je suis en tournée, je mets une petite capuche, une paire de lunettes, et me voilà parti. J'achète seul. Vider le compte en banque, ça vide la tête", confesse-t-il avec humour. Et d'ajouter concernant son épouse Ariane : "J'ai toujours fait ce qu'elle doit faire. C'est ma manière de lui faire plaisir. Quand elle rentre la table est prête, et elle peut passer le doigt sur les étagères : nickel !". Alors, jalouse ?