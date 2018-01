Patron Incognito – Un PDG déguisé "dégoûté" : "J'ai perdu beaucoup de cheveux"

Ce mardi 9 janvier 2018, M6 diffuse un nouveau numéro de Patron Incognito à 21h. Lors de ce nouvel épisode, Siben N'Ser, fondateur de la chaîne de restaurants Planet Sushi, s'est glissé dans la peau d'un employé. Une expérience dont il révèle les dessous à nos confrères de Télé Loisirs.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour celui qui sera tour à tour livreur, serveur et commis de cuisine, le tournage n'a pas été de tout repos. "C'était très dur, très intense ! Nous avons tourné l'an dernier entre juin et juillet", confie-t-il. Durant tout ce temps, Siben N'Ser a été coupé de ses proches : "J'étais en immersion avec la production pour rester dans mon rôle."

"À la télévision, on ne suit que trois immersions, mais nous avons tourné des séquences non diffusées, poursuit-il. Aussi, chaque journée nécessite plusieurs jours de tournages, pour faire des repérages puis pour capter les passages où je suis face caméra pour commenter mes faits et gestes. Quand je rentrais à l'hôtel le soir, je tombais comme une mouche."

Lors de ce même entretien, le patron des restaurants asiatiques Planet Sushi revient sur sa transformation. Car, pour mener à bien sa mission, il a dû se grimer dans le but de ne pas être reconnu par ses employés. Une transformation physique réussie... ou presque ! Après six heures de maquillage, Siben N'Ser était "dégoûté de l'image qu'[il] renvoyait". "Ils m'avaient fait une tête qui ne ressemblait plus à grand-chose. Sur les réseaux sociaux, les gens disent : 'C'est Cyril Hanouna dans Patron Incognito !'" Et d'ajouter : "Comme on m'a teint en blond durant un mois, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Je mets des lotions tous les jours pour qu'ils repoussent."

Rendez-vous ce mardi 9 janvier 2018 dès 21h sur M6 afin de suivre les aventures de Siben N'Ser dans Patron Incognito.