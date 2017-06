Paul Belmondo affronte le Triathlon de Deauville, NKM s'absente...

Qu'on se le dise, Deauville n'est pas seulement le lieu préféré des Parisiens pour passer le week-end ou la ville du cinéma américain. C'est aussi un espace de sport et notamment de triathlon. Les 24 et 25 juin, les badauds ont ainsi pu assister au Triathlon international de Deauville – Hoka One One. Parmi les participants, le comédien Paul Belmondo.

Acteur, pilote automobile et, plus largement, amateur de sport, Paul Belmondo n'a pas boudé son plaisir de prendre part à cette 6e édition qui a accueilli pas moins de 5 000 participants ! Ces derniers avaient notamment pour mission de sillonner les planches de Deauville, l'arrière-pays deauvillais jusqu'à l'avenue Lucien Barrière. L'acteur et fils de Jean-Paul Belmondo n'était pas le seul visage connu puisqu'on a aussi pu voir l'ancien basketteur Richard Dacoury. En revanche, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui devait prendre part au défi sportif, n'est pas venue, sans doute à cause de sa récente altercation dans Paris qui lui avait valu de passer une nuit à l'hôpital.

Pour cette nouvelle édition, le Triathlon international de Deauville – Hoka One One soutenait, pour la quatrième année consécutive l'association de la ligue contre le cancer. Ce n'était pas le seul organisme à l'honneur puisque la team Marshall, composée de triathlètes de haut niveau qui se relayaient sur le Longue Distance Lepape, soutenait par exemple l'association Maladie Rares Info Services. L'épreuve Longue Distance a été remportée par Kevin Maurel.

Le public était choyé puisque l'animation de ce Triathlon international de Deauville – Hoka One One se faisait par exemple autour du salon Tri Expo, où les spectateurs pouvaient faire personnaliser gratuitement leur kit supporter sur le stand de la Fan Zone, alors que le stand Sport Science Expertise proposait aussi aux sportifs de faire des test d'efforts. Sur la plage, un DJ mettait l'ambiance et une caravane était prévue avant le début de chaque course pour l'animation musicale et la distribution de goodies.

Thomas Montet