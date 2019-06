Paul (Les 12 Coups de midi) malheureux en amour : son incroyable mémoire effraie

Lundi 10 juin 2019, Jean-Luc Reichmann a décidé de parler d'amour avec Paul (19 ans), le champion actuel des 12 Coups de midi (TF1), atteint du syndrome d'Asperger.

Particulièrement loquace sur le sujet, le talentueux maître de midi a dans un premier temps défini le profil de personne qui pourrait l'intéresser. "Quelqu'un avec qui je pourrais discuter de sujets divers, qui n'en serait pas à dire 'De quoi tu parles ?' parce qu'on ne fait que me dire ça. Il me faudrait quelqu'un qui saurait de quoi je parle, qui connaîtrait des choses sur des sujets qui m'intéressent beaucoup aussi. Surtout, aussi, qui aurait le courage de m'accepter", a-t-il lâché face à l'animateur.

Dans la foulée, Paul a expliqué que le syndrome d'Asperger avait des conséquences qui pouvaient faire fuir ses prétendantes. En effet, son incroyable mémoire peut effrayer ses interlocutrices. "Les gens sont impressionnés, mais, malheureusement, ça ne va pas plus loin parce que je leur fais peur. Je leur dis des trucs et ils me disent 'Mais comment tu sais ? Ça fait un siècle que je t'ai dit ça !'. Ça les fait flipper, ils croient que je suis leur vie, alors que j'ai juste retenu un truc qu'ils m'ont dit il y a trois ou quatre ans", a-t-il regretté.

Côté cagnotte, le jeune Paul a à ce jour accumulé la jolie somme de 205 177 euros après 44 participations.

