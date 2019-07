Paul (Les 12 Coups de midi) : Une mauvaise réponse validée, erreur de la prod !

D'ordinaire, Paul, le nouveau champion des 12 Coups de midi (TF1), n'hésite pas une seconde à corriger les rares erreurs de la production. Ce lundi 15 juillet 2019, le candidat n'a pourtant rien signalé lorsque sa réponse, fausse, a été validée, lui permettant de se qualifier pour une 78e participation à l'émission de Jean-Luc Reichmann !

Alors que l'animateur demandait quel musée parisien était auparavant une gare, Paul a répondu "le Quai d'Orsay". Réponse validée... mais erronée. En effet, comme l'ont souligné nos confrères de Télé Star, la bonne réponse était "le musée d'Orsay". Paul a eu de quoi s'emmêler les pinceaux entre ces deux noms qui se ressemblent.

En réalité, le g-quai d'Orsay n'est pas un musée, mais un simple quai parisien, situé sur la rive gauche de la Seine, dans le 7e arrondissement. Le siège du ministère des Affaires étrangères s'y trouve, au numéro 37 précisément. Le palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, ainsi que l'hôtel de Lassay, résidence officielle du président de cette dernière, se trouvent également sur le quai, à deux pas du ministère.

Une mauvaise réponse qui a été validée par la production des 12 Coups de midi et qui a permis à Paul de se qualifier. Rappelons qu'il a remporté 1000 euros de plus, somme qu'il doit partager avec un téléspectateur, et que sa cagnotte s'élève maintenant à 341 000 euros. Le candidat, qui révélait souffrir du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, est le sixième plus grand champion du jeu en termes de participations. Il espère un jour dépasser le record de 193 participations détenu à ce jour par Christian Quesada, ancien maître de midi, mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques".