Paul Wermus : Mort de son épouse Laurence, un an après lui

La famille de Paul Wermus est de nouveau dans le chagrin. Un an et deux mois après la mort de Paul Wermus, le 18 septembre 2017 à l'âge de 71 ans d'un cancer du pancréas, c'est son épouse Laurence qui a perdu la vie.

Les proches du journaliste et collaborateur de Laurent Ruquier (On a tout essayé, On n'a pas tout dit, On va s'gêner et Les Grosses Têtes) ont annoncé le décès dans Le Carnet du jour du Figaro. "En union avec Paul Wermus, son époux, Alice Wermus, sa fille, Vincent Wermus, son fils, et Caroline Wermus, sa belle-fille, Arthur et Charlotte, ses petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de Laurence Wermus, née Bernard, chevalier de la Légion d'honneur, survenu le 28 novembre 2018", est-il écrit.

La cérémonie aura lieu le mardi 4 décembre, à 10h30, en l'église Saint-Thomas-d'Aquin, dans le 7e arrondissement de Paris. Elle se déroulera dans l'intimité de sa famille, de ses proches et de ses fidèles collaborateurs.

Nous adressons toutes nos condoléances à la famille Wermus qui fait face a un tragique deuxième décès en un an.