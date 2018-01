Paul Young en deuil : Le chanteur annonce la mort de sa femme Stacey, à 52 ans

"Every time you go away, you take a piece of me with you" ("Chaque fois que tu t'en vas, tu emportes un peu de moi")... Ces paroles, d'une ballade romantique culte, que Paul Young chanta au coeur des années 1980 résonnent aujourd'hui bien tristement : le chanteur anglais de 62 ans a annoncé la mort de son épouse Stacey, à l'âge de 52 ans et après s'être battue contre une tumeur cérébrale. Et l'on pense à une autre de ses chansons fameuses : Senza una donna, son duo avec Zucchero...

"Hélas, Stacey s'est éteinte aujourd'hui après un combat de deux ans contre une tumeur cérébrale. Elle est morte paisiblement chez nous, entourée par sa famille, ses amis et ses quatre enfants : Levi, Layla, Grady et Jude", a fait savoir via son compte Twitter l'interprète des tubes Love of the Common People, Wherever I Lay My Hat, Every Time You Go Away, Don't Dream It's Over, Everything Must Change ou encore Come Back and Stay, la chanson grâce à laquelle Paul Young avait rencontré la femme de sa vie. Stacey (née Smith), qui était à l'époque mannequin, avait en effet été castée pour le vidéoclip de ce hit et la collaboration avait vu naître une histoire d'amour. En novembre 1987, Paul Young et Stacey s'étaient mariés, pour ne plus se quitter – ou presque : ils s'étaient séparés en 2006 et Stacey avait eu un autre enfant, Jude, avec un homme d'affaires israélien, Ilan Slazenger, mais le couple s'était réconcilié en 2009 et Paul Young avait alors élevé Jude comme son propre fils.

Après avoir quitté le domicile conjugal, le chanteur avait eu beau tenter de fréquenter d'autres femmes, jamais il n'avait pu combler le manque de Stacey et, en 2014, il disait être plus amoureux que jamais d'elle : "Le mariage, ça demande du travail mais ça m'aide de savoir qu'on était faits l'un pour l'autre. Je le sais depuis notre rencontre. Elle est drôle, elle a un grand sens de l'humour. Elle est un petit peu sauvage, un peu folle, mais c'est ce que j'aime chez elle", avait-il notamment déclaré, évoquant aussi le fait que leurs enfants n'avaient heureusement pas été trop déstabilisés par leur rupture.